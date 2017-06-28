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Глава МИД Германии призвал продолжить "хлебное перемирие"

Среда, 28 июня 2017, 23:45

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Украину и пророссийских боевиков на Донбассе продолжить "хлебное перемирие", поскольку это может помочь найти политическое решение в конфликте.

Об этом Габриэль заявил на совместной конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре, пишет DW.

"Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая", - отметил он, сообщает Reuters.

Габриэль заявил, что считает важным предотвратить любое ухудшение условий жизни на Донбассе и добавил, что Германия готова помогать с восстановлением региона.

В свою очередь Лавров скептически высказался относительно любых новых идей по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Есть "минские договоренности", и о том, что мы в очередной раз слышим в последнее время о появлении каких-то новых идей - это все, если честно, как у нас говорят, от лукавого", - заявил он.

Темы: ДонбассРосcияГермания
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