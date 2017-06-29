Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия может закрыть порты для мигрантов

Четверг, 29 июня 2017, 02:31

Власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов из других стран.

Об этом сообщает ВВС.

Речь идет в первую очередь о спасательных судах под флагами других стран, которые наряду с итальянской береговой охраной занимаются спасением мигрантов, которые пытались по морю добраться до Италии из Ливии, но потерпели крушение.

Достаточно часто спасательные суда, участвующие в операции, принадлежат гуманитарным организациям и ходят под флагом различных государств, в том числе Германии и Мальты. Но спасенных мигрантов высаживают в Италии.

Представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в своем письме руководству союза заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в свою очередь обвинил другие европейские страны в попытке проигнорировать эту проблему.

В связи с этим, сейчас в правительстве Италии обсуждается возможность введения для таких судов запрета на возвращение в итальянские порты.

Количество мигрантов, попытавшихся морем добраться до Италии из Северной Африки за последние четыре дня, оценивается примерно в 10 тысяч человек. Всего же за этот год в Италию въехали 73 тысячи мигрантов, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Темы: миграцияИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
миграция
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы
Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: