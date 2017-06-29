Италия может закрыть порты для мигрантов

Власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов из других стран.

Об этом сообщает ВВС.

Речь идет в первую очередь о спасательных судах под флагами других стран, которые наряду с итальянской береговой охраной занимаются спасением мигрантов, которые пытались по морю добраться до Италии из Ливии, но потерпели крушение.

Достаточно часто спасательные суда, участвующие в операции, принадлежат гуманитарным организациям и ходят под флагом различных государств, в том числе Германии и Мальты. Но спасенных мигрантов высаживают в Италии.

Представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в своем письме руководству союза заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в свою очередь обвинил другие европейские страны в попытке проигнорировать эту проблему.

В связи с этим, сейчас в правительстве Италии обсуждается возможность введения для таких судов запрета на возвращение в итальянские порты.

Количество мигрантов, попытавшихся морем добраться до Италии из Северной Африки за последние четыре дня, оценивается примерно в 10 тысяч человек. Всего же за этот год в Италию въехали 73 тысячи мигрантов, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году.