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В Сумах отмывали доходы предприятий, захваченных боевиками

Четверг, 29 июня 2017, 11:44

В Сумах Служба безопасности разоблачила теневой центр, причастный к финансированию терроризма.

Об этом сообщает в четверг пресс-центр СБУ.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО.

Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

 

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционных монет.

 

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: терроризмСБУ
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