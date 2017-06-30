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Встреча Трампа с Путиным состоится в кулуарах саммита G20

Пятница, 30 июня 2017, 00:40

И Кремль, и Белый дом объявили о встрече президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20.

Об этом пишет Reuters.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, повестка дня встречи двух президентов еще не готова.

Издание напоминает, что Трамп неоднократно призывал к улучшению отношений с Москвой, в то время как его соратники из Республиканской партии призывали его быть осторожным с Путиным.

"Президент дал четко понять, что он хотел бы чтобы США и весь Запад развивали конструктивные отношения с Россией, но он также ясно дал понять, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению России", - сказал Макмастер.

Как известно, саммит группы стран "большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Темы: ТрампПутин
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