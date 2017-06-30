Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днипре суд отменил переименование проспекта Калинина на Нигояна

Пятница, 30 июня 2017, 14:34

В городе Днипро апелляционный административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни.

Об этом 30 июня сообщили жители проспекта, которые были против переименования и обратились с иском в суд, передает Радио Свобода.

Согласно решению суда, решение горсовета признано "противоправным".

По словам истца - жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой, возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры при переименовании: оно, в частности, состоялось без предварительных общественных слушаний.

"Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления", - сказала Кузнецова .

В Днипровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена.

Как отметил руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов, теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа уже назначены общественные слушания.

При этом он не исключил, что горсовет попытается обжаловать решение апелляционного суда, подав в кассационную жалобу.

Уроженец села Березноватовка на Днепропетровщине Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве в ночь на 22 января 2014 во время Революции Достоинства. Он был первым из протестующих, погибшего в столице Украины во время Майдана.

Как известно, проспект Калинина переименовали в проспект Сергея Нигояна в январе 2015 года.

Темы: ДнепрМайданместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Днепр
Драка со стрельбой: в сети появилось видео "вручения повестки" в Днепре. Полиция проводит проверку
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Последние новости
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Минстратегпром: Украина ночью успешно применила "гибридную" ПВО
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
Все новости...
Реклама: