Пожар в Зоне отчуждения локализовали
Пятница, 30 июня 2017, 23:17
Пожар в Зоне отчуждения локализовали на площади 7 га.
Такую информацию по состоянию на 20:15 сообщила пресс-служба ГСЧС.
Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара.
Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.
Пожар начался днем 29 июня на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Загорелись порубочные остатки древесины и лесной подстилки, огонь распространился на площадь около 25 га.
Украинская правда