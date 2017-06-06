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Ростов-на-Дону отказывается пускать "Генерала Ватутина"

Вторник, 6 июня 2017, 15:30
Ростов-на-Дону отказывается пускать Генерала Ватутина

Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать теплоход класса река-море "Генерал Ватутин".

Об этом заявил начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян, передает РБК.

"У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Здесь [в Ростове-на-Дону] четыре порта - все грузовые", - сказал Вирабян.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины считает законной смену курса теплохода "Генерал Ватутин" в Ростове-на-Дону (Россия) вместо Одессы, передают Українські новини.

Об этом сообщил начальник сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Андрей Белобородченко.

"По имеющейся информации, все сделано в рамках законодательства", - сказал он.

Белобородченко добавил, что теплоход прошел через Измаил (Одесская область) в порт Джурджулешты (Молдова), где сменил флаг и направился по заранее заявленным курсом.

Как известно, лайнер "Генерал Ватутин" направляется в Россию, поскольку компания-судовладелец продала его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: корабли
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