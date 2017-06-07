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Экс-нардеп рассказал детали исчезновения украинского журналиста в ОРДО

Среда, 7 июня 2017, 17:05

Бывший нардеп Егор Фирсов сообщает, что журналист Станислав Васин исчез на неподконтрольной Киеву территории Донбасса еще 2 июня.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.

"Последний раз он выходил на связь с мамой в обед 2-го июня. Сказал что подъезжает к Донецку и приедет к ней завтра т.е. 3-го, но так и не приехал. Мама подняла тревогу, знакомые и друзья сказали что с ними он также на связь не выходил. Обращения в местную милицию и непосредственно в МГБ ничего не дали", - написал Фирсов.

"Мать поехала к нему домой (он жил отдельно и снимал квартиру в Донецке), там обнаружила следы проникновения, а также заметила, что отсутствует часть личных вещей, в том числе и ноутбук. В квартире явно что-то искали", - добавил он.

По его словам страничка Васина в Facebook - активная.

"Размещаются посты, а вчера была рассылка сообщений с попыткой получить информацию. Будьте осторожны", - написал Фирсов.

Он также уточнил, что до конца этого года Васин планировал переезд в Киев.

Как известно 6 мая Фирсов сообщил, что журналист и писатель Станислав Васин пропал без вести в оккупированном Донецке.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТО
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