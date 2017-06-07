У Поклонской нашли незарегистрированную квартиру в Донецке

Российское отделение Transparency International выявило у депутата Государственной думы Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте организации.

"Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы в связи с недостоверностью декларации доходов и имущества ", – подытожили авторы.

В расследовании отмечается, что согласно Государственному реестру прав на недвижимое имущество квартира зарегистрирована на фамилию Дубровской, которое предположительно является девичьей фамилией бывшего прокурора Крыма.

Кроме того, оказалось, что депутат незаконно пользуется двумя служебными квартирами: депутатской в ​​Москве и прокурорской в ​​Симферополе, хотя прокурором уже не является.

Журналисты добавили, что направили заявления председателю Госдумы и в Администрацию Президента РФ с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе, представленных Поклонский.

Как известно, Наталья Поклонская, которая раньше работала в органах прокуратуры Украины, была активным сторонником оккупации Крыма Россией. После аннексии она была назначена "прокурором" полуострова.

МИД Украины объявило решение о непризнании полномочий большинства депутатов Государственной думы РФ, избранных 18 сентября. Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании легитимности новой Госдумы.

В ЕС заявили, что не признают выборов в Госдуму России. Канада, США и ряд других стран также обнародовали заявление о непризнании выборов.

Украинская правда