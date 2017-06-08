На Луганщине боевики пытались захватить позиции ВСУ и понесли потери

Российско-террористические вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил АТО, но понесли потери.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В течение дня, 7 июня, российско-террористические незаконные вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил антитеррористической операции, путем расширения плацдарма вблизи с.Жолобок, что на Луганщине.

Враг использовал тяжелую артиллерию, минометы. С направления временно оккупированного населенного пункта Фрунзе по украинским позициям с 14.20 и до 21 часов вел обстрел вражеский танк.

Сейчас все попытки врага захватить позиции ВСУ отбиты. Во время проведения наступательных действий боевики понесли значительные потери. По состоянию на 22.00 потери боевиков составляют 25 человек - из них 11 убитых.

Как сообщают в штабе АТО, указанные действия боевики оправдывают, обвиняя украинскую армию в наступлении на этом направлении.

Очевидцы сообщают о том, что в оккупированном г. Кадиевка (Стаханов) развернуты мобильные операционные, длинномеры для вывоза тел погибших и наблюдается интенсивное движение машин скорой помощи.

С начала суток пророссийские боевики 34 раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения.