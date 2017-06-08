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Боровик подал в суд на Порошенка за лишение гражданства

Четверг, 8 июня 2017, 05:44

Бывший депутат Одесского горсовета Саша Боровик обратился в Высший административный суд Киева с апелляцией на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Считаем Указ Президента Украины Порошенка в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины", - говорится в сообщении.

По мнению Боровика, указ президента имеет исключительно политический мотив и выборочный характер, поскольку он занял независимую позицию, повлекшую осложнения отношений с украинской экономической и политической элитами.

Как сообщалось, Боровик был лишен гражданства Украины указом президента от 29 апреля. Этим же указом был лишен гражданства народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

Как известно, статья 17 и 19 закона Украины о гражданстве определяют основания для лишения гражданства Украины, среди которых гражданство другой страны.

Саша Боровик имеет гражданство Германии. А нардеп Артеменко признался, что имеет гражданство Канады.

Темы: Порошенкосудгражданство
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