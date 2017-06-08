Насосную станцию на Донбассе эвакуируют после обстрела

Насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода остановилась из-за утреннего обстрела.



Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.



"В 7:30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", – сообщили в ведомстве.

"Если обстрелы продолжатся, без воды могут остаться Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы и Мариуполь", – уточнили в МТОТ.

О 7.30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017

Півд.-Донб.водогін зупинено.Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноарм., Волноваськ., Добропольський р-ни і Маріуполь — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 8, 2017

По сообщению КП "Вода Донбасса", в результате полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, а на две Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.

С июня 2014 года Южнодонбасский водопровод, по которому вода подается на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, неоднократно прекращал работу. Это было связано с остановкой канала Северский Донец – Донбас, повреждениями самого водопровода, прекращением электроснабжения насосных станций.

Алена Рощенко, УП