Терактом на территории посольства США займется СБУ

Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины.



Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.



Других новостей относительно инцидента она не предоставила.



В СБУ предоставят информацию позже.



Как известно, в ночь на 8 июня кто-то бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Киеве. Никто не пострадал. Открыто производство по статье УКУ о теракте.

Алена Рощенко, УП