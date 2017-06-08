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Терактом на территории посольства США займется СБУ

Четверг, 8 июня 2017, 09:11

Расследовать взрыв на территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве будет Служба безопасности Украины.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блыщик.

Других новостей относительно инцидента она не предоставила.

В СБУ предоставят информацию позже.

Как известно, в ночь на 8 июня кто-то бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Киеве. Никто не пострадал. Открыто производство по статье УКУ о теракте.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СБУтерактКиев
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