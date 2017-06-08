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Геращенко о Минске: Двигаемся со "скоростью" черепахи

Четверг, 8 июня 2017, 09:47

Работа гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе продвигается очень медленно.

Об этом сообщает 8 июня представитель Украины в ТКГ первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Минск. Двигаемся со "скоростью" улитки и черепахи.  Впечатления – что спешит и подталкивает только Украина, все другие заинтересованы в процессе ради процесса, им нравится движение пони по кругу", – пишет она в Facebook.

Геращенко отмечает, что российская сторона продолжает блокировать процесс обмена заложниками:

"Кое-кому никого пока не хочется освобождать, не поступили команды из Москвы, так надо придумывать загвоздки и ходить по кругу, для некоторых это просто хорошая работа - попереливать из пустого в порожнее дважды в месяц и поехать себе в европейское домой - и сердце не болит... И это больше всего удручает".

В то же время Геращенко поблагодарила за усилия украинского омбудсмена Валерию Лутковскую, которая присоединилась к процессу и отметила, что работа гуманитарной подгруппы продолжается.

"Тем не менее, мы движемся, к работе Минськои гуманитарной группы, где также работают эксперты СБУ и В. Медведчук, по нашей инициативе активно и конструктивно присоединилась омбудсмен В. Лутковская, за что ей спасибо".

"Вместе ищем механизмы ускорения освобождения. Надеюсь на то, что нам удастся. Больше деталей сегодня не будет", – резюмирует вице-спикер.

Украинская правда

Темы: Минские соглашениязаложники
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