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Посольство США продолжает работать, несмотря на взрыв

Четверг, 8 июня 2017, 10:27
Посольство США продолжает работать, несмотря на взрыв

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве не намерено прекращать работу из-за произошедшего на его территории ночью взрыва.

Об этом представитель пресс-службы посольства сообщил "Українським новинам".

"Посольство работает в штатном режиме", – сказал представитель пресс-службы.

Он также проинформировал, что на время расследования инцидента посольство будет сотрудничать с соответствующими украинским органами.

По словам собеседника, взрыв не нанес значительного вреда зданию посольства, никто из персонала не пострадал.

Как известно, взрыв без жертв произошел на территории посольства США в Киеве в ночь на 8 июня.

Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКиевтерроризмдипломатические отношения
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