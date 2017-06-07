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К активисту Шабунину пришли три человека с повесткой

Среда, 7 июня 2017, 11:41

К председателю правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина пришли с повесткой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Шабунин отмечает, что он c ​​2000 года непригоден по состоянию здоровья к службе.

Он считает такие действия спланированными со стороны некоторых нардепов от БПП.

"На днях БППшно-подмартиненский чиновник-неудачник Игорь Пивень угрожал силой отвезти меня в военкомат. А сегодня, в день рождения дочери, пришли ко мне аж трое охфицеров из Днипровсого военкомата вручать повестку", - написал активист.

По словам Шабунина, они не смогли объяснить, была ли отправлена повестка по почте.

"Завтра в 9.00 приглашаю всех журналистов со мной в Днепровский военкомата (М. Лебедева 14а, каб .310). Буду выяснять, почему я по состоянию здоровья непригоден к службе с 2000 года в 32 года получил повестку", - отметил он.

Как отметил Шабунин, Игорь Пивень, угрожавший ему персональной доставкой - помощник Сергея Тригубенко, нардепа БПП и член правления Гошки Апасова "Национальный интерес". "Именно они снимали говно-фильмы о ГПК. Петух также является директором и соучредителем ОО "Союз ветеранов военной разведки", откуда, вероятно, гопник-оператор и вдое его сопровождающих", - написал Шабунин.

10 апреля Шабунин сообщил, что у его дома прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчину. Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратура
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