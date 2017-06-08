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За сутки боевики выпустили 900 мин в сторону сил АТО – штаб

Четверг, 8 июня 2017, 13:09

Прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции отметились дальнейшим обострением на линии боевого соприкосновения.

Об этом на брифинге 8 июня сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Значительно возросло количество применения противником тяжелого вооружения. По подсчетам Генерального штаба ВСУ, бандформирования прошедшие сутки выпустили в сторону сил АТО около 900 мин, более 130 артиллерийских снарядов, 25 снарядов из танка и четверть боекомплекта реактивной системы залпового огня "Град", – сообщил полковник.

По словам Мотузяника, более половины всех минометных и артиллерийских обстрелов произошли в районе Бахмутской трассы.

"Интенсивность боевых действий, что сейчас наблюдается, уже превысила аналогичные показатели января-февраля 2017 во время боев за Авдеевку", – отметил полковник.

Спикер АТО также подтвердил, что в результате боевых действий 7 июня 2 украинских военных погибли, 11 получили ранения.

Мотуязник уточнил, что в том числе 1 украинский боец ​​погиб и 8 получили ранения в результате боев в районе населенного пункта Желобок на Луганщине.

По словам полковника, по состоянию на сейчас, ситуация в указанном районе несколько стабилизировалась.

"Всего же утром по всей зоне АТО мы насчитали всего 8 вражеских вооруженных провокаций", – резюмировал Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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