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Экс-директор "Миранды" вышел под залог – "знакомый помог"

Четверг, 8 июня 2017, 13:50

Бывший директор компании-разработчика программного обеспечения системы электронного декларирования "Миранда" Юрий Новиков внес установленный судом залог в размере 934 тысячи гривен.

Об этом сам Новиков сообщил "Українським новинам".

"Знакомый вошел в положение и помог с залогом", – сказал он.

Фамилию знакомого Новиков не назвал.

По его словам, залог был внесен 6 июня.

При этом до 15 июля экс-директору "Миранды" запрещено покидать территорию Киевской области.

Новиков подал апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда.

Как известно, 30 мая следственное управление ГФС в Киевской области провело обыски в офисе компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования, а также и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова.

В ГФС заявляли, что обыски на предприятии "Миранда" связаны с делом об уклонении от уплаты налогов.

Темы: НАПКсуд
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