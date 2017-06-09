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Известно имя журналиста, который исчез в Донецке. Полиция начала расследование

Пятница, 9 июня 2017, 15:24

Имя журналиста, который  жил в Донецке с момента оккупации, писал в украинские СМИ под псевдонимом Станислав Васин, но на прошлой неделе исчез, зовут Станислав Асеев.

Об этом "Украинской правде" стало известно из окружения Станислава.

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации УП, он жив.

Как сообщил Егор Фирсов на своей странице Facebook, в четверг полиция открыла производство по факту исчезновения Станислава. СБУ тоже в курсе.

"Мы сейчас делаем все, что возможно, чтобы включить Стаса в список на обмен, как заложника", - подчеркнул он.

"Стаса нужно спасать, пока нужна медийная поддержка в зарубежных СМИ - это может ускорить освобождение. На оккупированных территориях связь с ОБСЕ, ООН и другими международными организациями может поддерживать мать Стаса", - добавил Фирсов.

Когда украинским журналистам стало опасно ездить на оккупированные территории, он писал материалы о жизни на оккупированном Донбассе для "Украинской правды", "Радио Свобода", "Зеркала недели" и издания "Тыждень", также писал об этом на странице ФБ.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: ДонбассСМИ
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