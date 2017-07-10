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На протест против Эрдогана в Стамбуле вышли десятки тысяч человек

Понедельник, 10 июля 2017, 01:16

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста, которая прошла в Стамбуле.

Об этом пишет DW.com.

Этой антиправительственной демонстрацией завершился трехнедельный "Марш справедливости", организованный оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП) в поддержку ее арестованного депутата Эниса Бербероглу, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за разглашение государственной тайны.

Представители оппозиции утверждают, что в стамбульском протестном мероприятии приняли участие более миллиона человек. По данным CNN Turk, на месте проведения митинга были дислоцированы около 15 тысяч полицейских, однако о задержаниях или попытках сорвать протест не сообщалось.

До этого участники шествия прошли около 420 километров от Анкары до Стамбула, где к ним присоединились местные жители. В Стамбуле митинг прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

Энис Бербероглу в июне был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию с вооружением.

Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет партию, организовавшую марш, в поддержке террористических группировок.

Темы: Турция
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