В Одессу на учения прибыли корабли и самолеты НАТО
В Одессу для участия в предстоящих учениях Sea Breeze-2017 пибыли транспортные самолеты и зашло сразу три турецких судна, в том числе подводная лодка.
Об этом сообщает "Думская".
Первым прибыл турецкий фрегат F241 Turgutreis, который пришвартовался у 16-го причала морвокзала Одессы около 11:00.
Второй зашла подводная лодка и стала на двадцатом причале. По воспоминаниям знатоков, до этого подводные лодки заходили в Одессу около 10 лет назад.
Третьим зашел большой десантный корабль NL 124, который пришвартовался рядом с фрегатом около полудня.
Ранее, около 8 утра, в Практическую гавань зашел румынский корвет "Контр-адмирал хоре Мачеллариу".
Кроме того, как пишет издание, в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО.
Так, американский C-130J Геркулес привез дюжину специалистов-водолазов.
Венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.
Примерно через 2:00 транспортники вернулись на аэродромы вылета
Учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля.