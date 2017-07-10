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В Киеве вечером неизвестный стрелял в велосипедиста

Понедельник, 10 июля 2017, 08:56

В Киеве на Позняках вечером в воскресенье неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту.

Об этом сообщает Facebook страница dtp.kiev.ua

"В Киеве на Позняках на Григоренко, 14, неизвестный во время конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно пошел в соседний подъезд", - говорится в сообщении.

"Пострадавший в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимацию больницы скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что к ним поступило сообщение от постороннего об этом событии. Свидетель отметил, что "дрались двое мужчин, а потом один выстрелил в другого".

"Также у нас есть сообщение из больницы о травме. Информация проверяется", - добавили в полиции.

На уточняющий вопрос, прибывал ли патруль на место, в полиции отметили, что, патруль прибыл, но там уже никого не было, кроме свидетелей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкриминал
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