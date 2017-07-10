Матиос прошел полиграф

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос прошел проверку на полиграфе для избежания коррупционных рисков в расследовании в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом говорится в сообщении ГПУ в понедельник.

Проверку проходили руководство, следователи и прокуроры Главной военной прокуратуры.

"По результатам полиграфического исследования сведения, которые нуждались бы в реагировании со стороны правоохранительных органов - не установлены", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось по инициативе Главной военной прокуратуры "с целью проверки и избежания коррупционных рисков, а также информационных манипуляций при расследовании уголовных производств, в частности преступной организации под руководством бывшего Министра доходов и сборов Украины Клименко, где суммы убытков государству достигают 96 млрд грн, а имущество 46 подозреваемых налоговиков арестовано судом на сумму около 1 млрд грн".

По поручению генпрокурора проверку военных прокуроров (в том числе заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции А. Матиос) проводили специалисты контрразведки СБУ по стандартам партнерских спецслужб иностранных государств.

Украинская правда