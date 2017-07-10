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В Кропивницком изъяли наркотики на 1 млн и арсенал оружия

Понедельник, 10 июля 2017, 12:17

На Кировоградщине правоохранители разоблачили группу наркодельцов, которых подозревают в распространении "психотропов", изъяли наркотики на сумму более 1 миллиона гривен и арсенал оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Кировоградской области от 10 июля.

По предварительным данным, организаторами "наркобизнеса" выступили двое жителей Кропивницкого, 33 и 38 лет.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты более полкилограмма вещества, похожего на амфетамин, электронные весы, значительное количество специальных емкостей для его упаковки, наличные и другие ценные вещи, арсенал оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

 

Под арестом сейчас находятся и транспортные средства, которые использовали наркодилеры – а это 6 легковых автомобилей, из которых 4 – элитные.

Стоимость изъятого психотропа по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен.

Также во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых и в салонах принадлежащих им транспортных средств полицейские обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на гранаты и запалы к ним - в количестве 4 единиц, 4 пистолета, обрез охотничьего ружья и гладкоствольное оружие, 1 автомат, около сотни патронов различного калибра. Происхождение арсенала сейчас выясняют оперативники.

 

В настоящее время изъяты у подозреваемых вещи направлены для проведения экспертиз.

 

По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

За эти действия злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: криминалКропивницкий
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