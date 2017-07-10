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Порошенко поручил построить 100 жилых комплексов для армии

Понедельник, 10 июля 2017, 17:55

Президент Петр Порошенко поручил построить жилые комплексы для контрактников в постоянных местах дислокации.

Об этом он сказал во время заседания СНБО в понедельник.

"Мы наконец должны обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад развитие размещения контрактников", - сказал он.

"Мы демобилизовали тех, кто был мобилизован в 2014-2015 годах. У нас сейчас больше 90 тысяч контрактников заключили контракты с ВСУ. У нас 100% тех, кто находится в зоне АТО военнослужащих – на контрактной основе. Но для возвращения в пункты постоянной дислокации мы должны иметь комфортное жилье. Это уже будут не казармы, а жилье для контрактников", - добавил Порошенко.

Он дал поручение, чтобы с 1 млрд гривен ресурса, который выделяется из спецфонда, обеспечили размещение "минимум 15 тысяч контрактников, которые смогут полноценно отдыхать и отойти от стандартов советской армии".

"(Нужно - ред.) обеспечить строительство в пределах 150 тысяч кв. метров жилья и создать около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой для проживания и реабилитации", - сказал Порошенко.

Александр Шумилин, УП

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Темы: ПорошенкоармияАТО
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