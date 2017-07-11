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Трамп заявил, что дни ИГИЛ в Сирии и Ираке сочтены

Вторник, 11 июля 2017, 06:00

Президент США Дональд Трамп поздравил иракские силы безопасности, поддерживаемые США, с тем, что они взяли под контроль Мосул и освободили его от террористов ИГИЛ.

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Мы поздравляем премьер-министра Хайдера аль-Абаде, иракские силы безопасности и всех иракцев за их победу над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей… Мы скорбим о тысячах иракцев, жестоко убитых ИГИЛ и о миллионах иракцев, пострадавших от ИГИЛ", - заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены. Он пообещал, что его администрация "будет продолжать добиваться полного уничтожения ИГИЛ".

Ранее в понедельник, 10 июля, премьер-министр Ирака официально объявил о победе над "Исламским государством" в городе Мосул.

Темы: терроризмТрамп
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