Януковича перенесли на август. Госадвокат уже заявил о давлении

Госадвокат обвиняемого в госизмене экс-президента Виктора Януковича Виталий Мешечек выступает за участие подзащитного в режиме видеоконференции и уже обвиняет прокуратуру в давлении на защиту и суд.

Об этом он сообщил во время судебного заседания, передают Українські Новини.

"Хочу отметить, что в средствах массовой информации есть информация от стороны обвинения, я считаю ее давлением на сторону защиты, в первую очередь, и на суд, в связи с тем, что сторона обвинения считает, что сторона защиты имеет необходимость и может ознакомиться с материалами уголовного производства, с 19 томами, по 2, 3, 4 тома в день. Это недопустимо, это большой объем", - сказал он.

Мешечек подчеркнул, что до назначения защитником Януковича он не был ознакомлен с материалами дела и заявил ходатайство о предоставлении ему достаточного времени для изучения имеющейся информации.

Адвокат сказал, что не связывался со своим клиентом и с его предыдущими защитниками.

"Со своим подзащитным я не виделся. Но линия защиты мне его понятна. Я ее поддерживаю", - подчеркнул Мешечек.

По его мнению, Янукович должен принимать участие в суде по видеоконференцсвязи и иметь возможность задавать вопросы участникам процесса.

После этого Оболонский райсуд перенес рассмотрение по сути дела бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на 3 августа после соответствующего ходатайства защиты.