Военный погиб из-за утреннего обстрела Зайцево боевиками
Среда, 12 июля 2017, 10:52
Один боец погиб в результате обстрела боевиками позиции рядом с Зайцевым утром в среду.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня утром, в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице Бахмута. Соболезнует родным и близким погибшего", - отметили в пресс-центре.
Украинская правда