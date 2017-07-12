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Дорожная полиция за месяц работы остановила более 300 нетрезвых водителей

Среда, 12 июля 2017, 16:20

За первый месяц работы работники дорожной патрульной полиции зафиксировали 337 фактов вождения в нетрезвом состоянии. В общем выявлено 12071 административное правонарушение.

Об этом сообщил департаменте коммуникации НПУ.

"Также правоохранители обнаружили 32 уголовных правонарушениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о выявлении фактов незаконных операций с наркотиками (их сбыт или хранение, статьи 307-309 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что работниками полиции документировались факты уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов авто, подделка документов или использование поддельных документов.

Правоохранители добавляют, что за первый месяц проработали 1796 вызовов на специальную линию полиции "102".

Как сообщалось, дорожная полиция с 12 июня начала патрулировать четыре трассы Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны.

София Лукашова, для УП

Темы: полиция
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