Комитет рекомендует Раде 4 кандидатов в аудиторы НАБУ

Антикоррупционный комитет парламента рекомендовал 4 кандидата в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Об этом сообщает в Твиттере народный депутат БПП Сергей Лещенко.

"Антикоррупционный комитет Рады рекомендовал 4 кандидата на аудитора НАБУ - Яновскую (поддерживает АП), проф. Гончаренко, Кастресану и Борщ", – пишет депутат.

Как сообщают "Українські новини", по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов – 13, получила Яновская, остальных кандидатов поддержали по 9 членов комитета.

Как известно, профильный комитет объявил повторный конкурс на должность аудитора НАБУ от Рады 5 апреля.

10 кандидатур подали свои заявки на участие в конкурсе.

Среди поданных заявок для участия в конкурсе была заявка от адвоката из США Марты Борщ, прокурора из Испании Карлоса Кастресана. В конкурсе также высказали желание участвовать Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко.

21 марта парламент не смог избрать члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.