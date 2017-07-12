Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миграционная служба: Прекратить украинское гражданство может только указ президента

Среда, 12 июля 2017, 23:05

В Государственной миграционной службе Украины отмечают, что законы России не могут изменить процедуры лишения украинского гражданства.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГМСУ Сергей Гунько, передает "Громадське радио".

"Процедура выхода из гражданства Украины прописана в Законе "О гражданстве Украины" и изменить эту процедуру, этот закон может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира, процедура останется такой, как и была", - отметил Гунько.

Также пресс-секретарь отмечает, что если человек не вышел из украинского гражданства по законам Украины, он остается гражданином государства.

"Прекращение гражданства Украины - это только указ президента Украины. Других вариантов прекращения гражданства Украины не существует", - отметил Гунько.

Как сообщалось, Государственная дума России приняла закон, по которому украинцам, чтобы отказаться от своего гражданства, достаточно будет предоставить заверенную нотариально копию обращения об отказе от гражданства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миграциягражданствоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
миграция
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы
Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: