В Раде могут рассмотреть два законопроекта, ограничивающих свободу слова

Для включения в повестку дня Верховной Рады 13 июля стоит законопроект по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

Об этом сообщила нардеп Ольга Червакова на странице в Facebook.

Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тымчуком и Татьяной Чорновил.

Согласно проекту закона, угрозами нацбезопасности в информационной сфере, в частности предлагается считать "оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма".

СБУ предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

"Очевидно, что с вступлением в действие данного закона "технологическими террористами" станут Найем, Лещенко и все, кто завтра выйдет требовать отмены депутатского иммунитета под Верховную Раду. Ведь они будут осуществлять влияние на орган государственной власти", - написала Червакова.

Кроме того, как отметила Червакова, все информационные ресурсы, освещающие эти события, станут кандидатами на закрытие.

Также в четверг в Верховной Раде будет согласовываться в целом законопроект о кибербезопасности.

"Поправкой депутата Руслана Лукьянчука (фракция "Народный фронт") в переходных положениях вносятся изменения в Закон "Об информации" - предлагается ввести новое понятие - "технологическая информация". Это информация обо всех технологических процессах в любых отраслях хозяйства, а также - информация о процессах, которые негативно влияют на состояние здоровья и безопасности людей, состоянии окружающей среды, экономической, политической, социальной стабильности общественных отношений или осуществления субъектами хозяйствования деятельности", - написала Червакова.

Она отметила, что законопроект того же содержания вносился правительством Арсения Яценюка, однако он получил отрицательное заключение комитета по вопросам свободы слова и информполитики и не попал на голосование.