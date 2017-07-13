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Переговоры Тиллерсона с арабскими странами по Катару не принесли результатов

Четверг, 13 июля 2017, 06:15

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон завершил переговоры с руководителями Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна в попытке решить их конфликт с Катаром, который длится уже более месяца.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом каких-либо признаков прорыва в результате этих переговоров нет.

В городе Джидде Тиллерсон встречался с министрами иностранных дел четырех стран и отдельно с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдалазизом ас-Саудом и коронным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Затем он прибыл в Кувейт, который не участвует в споре, а как и США пытается быть посредником в урегулировании кризиса.

В четверг Тиллерсон должен снова прибыть на переговоры в Катар, где он уже побывал во вторник. Тогда США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании о борьбе с терроризмом и его финансированием, определяющий, какие меры должен принять Катар для усиления этой борьбы. Но четыре страны заявили, что этого недостаточно, чтобы снять их беспокойство.

Как известно, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром и обвинили его в поддержке терроризма, выдвинули список требований Катара, состоящий из 13 пунктов.

От Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Катар неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что не будет выполнять требования, ведь они нарушают его суверенитет.

Темы: СШАСаудовская АравияЕгипет
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