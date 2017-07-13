СМИ: Медведев не ездит по регионам из-за фильма "Он вам не Димон"

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, вопреки ожиданиям партийцев, не был ни в одном регионе, где в сентябре пройдут выборы из-за снизившегося рейтинга в результате показа фильма "Он вам не Димон".

Об этом пишет газета "Ведомости".

Формально кампания стартовала в июне. Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, по данным сайта правительства, а из шести регионов, где выберут парламенты, посетил только Северную Осетию. 20 июня его ждали на форуме "Единой России" в Ярославле (выборный регион), но Медведев не поехал – из-за плотного графика, объясняли в партии.

В мае нынешнего года "Известия" анонсировали предвыборное турне Медведева по регионам, в том числе тем, где будут избираться губернаторы. Это подтверждал и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, и собеседники издания в окружении Медведева.

Для жителей регионов и врио губернаторов визиты высших руководителей важнее встреч в Москве, уверен политолог Михаил Виноградов: "Визит в регион требует больше времени большого начальника, большего вовлечения и большего количества решений – принято, что любой визит должен дать результат".

Малая активность Медведева объясняется его низкими рейтингами: ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального ["Он вам не Димон"], говорит еще один близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей".

После публикации расследования и последующих акций протеста Медведев не может поделиться рейтингом с врио губернаторов и, даже напротив, стал для них токсичным, согласен другой человек, близкий к администрации.

Скандалы, связанные с расследованием Навального, – один из факторов, повлиявших на рейтинги премьера и сокращение его предвыборной активности, но не основной, считает Минченко: у Путина впереди президентские выборы, его поездки – часть и его собственной избирательной кампании.