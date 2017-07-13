В штабе АТО уточнили потери за сутки
Четверг, 13 июля 2017, 12:50
12 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.
Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения", – сказал полковник.
По словам Лысенко, это произошло во время обстрелов: 1 боец погиб в Зайцево, 1 воин получил ранения в Марьинке.
Валентина Романенко, УП