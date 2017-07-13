Депутаты запутали процедуру избрания омбудсмена

При принятии закона о КС во втором чтении произошла коллизия, по которой до конца не ясна процедура избрания омбудсмена - депутаты разошлись в позициях.

При обсуждении поправок к закону, депутат Ольга Червакова, назвав поправку №536, заявила: "Процедура должна быть тайной. Если она будет открыта, то уполномоченные будут под политическим влиянием. Поправка возвращает процедуру тайного избрания уполномоченного по правам человека".

После ее слов за поправку проголосовали 227 голосов. Депутаты радостно встретили это голосование.

Однако впоследствии оказалось, что 536 поправка касалась другого - процедуры обращения омбудсмена в Конституционный суд. Но Червакова полностью озвучила свое предложение.

Позже на заседании депутат от БПП Руслан Князевич обратил внимание депутатов, что 536 поправка касалась иного вопроса. Поэтому он призвал переголосовать поправку 547 о процедуре избрания омбудсмена и не поддерживать ее.

"547 уже касается порядка избрания, это совсем другое, а я говорил о том, что 536 касалась изъятия, точнее, восстановление права для Уполномоченного обращаться относительно толкования законов Украины. Мы ... вопрос о назначении и освобождении Уполномоченного несколько раз ставили, и они не набрали достаточного количества голосов. Поэтому и в этой части нет смысла поддерживать, потому что это зеркальная норма и в законе, и в Регламенте ", - отметил Князевич.

"За" 547 поправку проголосовали 127 депутатов.

Поэтому часть депутатов, в частности от Народного фронта настаивает, что отныне процедура избрания омбудсмена будет открытой. Так в комментарии "Украинской правде" депутат Народного фронта Леонид Емец заявил:

"Червакова озвучила одно, но названная ею поправка касалась совсем другого. То, что имела в виду Червакова - это, кажется, 547 поправка. Но она не нашла поддержки".

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев из фракции БПП тоже считает, что процедура отныне открыта: "Изменилось с тайного голосования на открытое голосование", - сказал он.



В свою очередь Емец отметил, что таким образом закон был приведен в соответствие с решением КС, которое предусматривает, что любые голосования в стенах ВР должны быть открытыми.

"Таким образом, в ВР не будет ни одного тайного голосования, как этого требует решение КС", - сказал он.

При этом среди депутатов БПП, Батькивщины и других есть мнение, что процедура открытого голосования за омбудсмена - выгодна Народному фронту, который будет выдвигать на эту должность Людмилу Денисову.

Депутат Шкрум в своем ФБ назвала это "одним из самых отвратительных договорняков". "НФ отдают должность Омбудсмена в обмен на это голосование (за закон о КС - УП)", - написала она.

В свою очередь Емец в комментарии УП отметил, что изменение процедуры избрания омбудсмена "не оказывает Денисову однозначным победителем, это просто делает процедуру голосования открытой", - отметил он.

При этом, отвечая на уточнение УП, он не исключил, что в связи с открытым голосованием на депутатов может быть оказано давление. "Но, чтобы это предотвратить, надо тогда менять законодательство", - сказал он.

В свою очередь Червакова в комментарии "Украинской правде" настаивает на том, что парламент голосовал не за номер поправки, а за наполнение, то есть именно за то, что Червакова озвучила:

"При обсуждении я объявила эту поправку. Я говорила о процедуре избрания омбудсмена. ВР проголосовала за то, чтобы процедура избрания омбудсмена осталась тайной", - подчеркнула она.

Червакова добавила, что во время обсуждения ряд депутатов ставили на подтверждение такую ​​поправку, но она не набирала достаточного количества голосов.



"И я еще раз привлекла внимание, что мы можем подвергнуться международному скандалу", - добавила она.

"На сайте Рады четко указано, за что проголосовали 227 депутатов - "за предложение народного депутата Черваковой". А предложение было по сохранению процедуры тайного голосования за кандидатов на должность Уполномоченного", - подчеркнула она.

Червакова также отметила, что правозащитные организации уже заявили, что будут подавать в суд, если это правка не будет учтена.

"Если эта поправка, которую я озвучила, не будет учтено, то правозащитные организации будут судиться, о чем мне сообщили", - отметила она.

По состоянию на 15:58 на сайте ВР уже дописали номер поправки.

Сравнительная таблица, в которой можно было бы увидеть все поправки, не грузится с сайта ВР в течение всего дня.

Оксана Коваленко, УП