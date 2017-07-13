Омелян предлагает приобщить Нацсовет по инвестициям к переговорам с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагает привлечь Национальный совет по инвестициям к переговорному процессу с лоукостом Ryanair.

Об этом он рассказал в комментарии журналисту Укринформа.

"Сегодня буду разговаривать с Даниэлем Билаком по этому поводу. По моему мнению, они (Офис привлечения инвестиций - ред.), как и комитет по инвестициям Ложкина (Национальный инвестиционный совет - ред.), должны быть активными участниками этого процесса, поскольку это не просто контракт между "Борисполем" и авиаперевозчиком, а крупнейшая авиакомпания Европы, которая готова создавать сотни рабочих мест в Украине с дальнейшей перспективой открытия своих баз в нашей стране", - заявил чиновник.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры, к руководству международного аэропорта "Борисполь" возобновить переговоры с авиакомпанией Ryanair, а также приобщить к переговорному процессу директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним гендиректором Рябикиным.