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В Житомире солдата осудили за то, что самовольно оставил в/ч

Четверг, 13 июля 2017, 20:28

В Житомире за самовольное оставление воинской части осужден солдат срочной службы.

Об этом УНИАН сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона майор юстиции Алексей Рыхлюк.

По его словам, 11 июля Житомирский районный суд приговорил военнослужащего срочной службы к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне.

Установлено, что солдат совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца в условиях особого периода).

"Военнослужащий - срочник одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Житомирской области, имея целью уклониться от конституционного долга, связанного с защитой Родины, без разрешения соответствующих командиров и другим уважительным причинам в конце июля 2016 года решил стать на преступный путь и покинул территорию воинской части. Почти 8 месяцев солдат - срочник уклонялся от прохождения военной службы и за это время не принял никаких мер для возвращения на службу", - рассказал Рыхлюк подробности преступления.

Солдата разыскали во время досудебного расследования и избрали в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. До вступления приговора в законную силу, военнослужащий будет находиться под стражей на гауптвахте Житомирского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Темы: Вооруженные силыЖитомир
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