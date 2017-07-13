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Рада не дала денег на общественное вещание

Четверг, 13 июля 2017, 22:30

Верховная Рада отклонила поправку депутата Виктории Сюмар о дополнительных средствах в сумме 428.297,4 тыс. грн. для обеспечения деятельности и полноценного функционирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Как сообщается на сайте Суспільного мовлення, в четверг парламент проголосовал во втором чтении за проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", не учтя поправку о финансировании НОТУ.

Эти деньги должны быть предусмотрены на осуществление трансляции, для проведения расчетов с операторами телекоммуникационных услуг в соответствии с условиями лицензии, для оплаты за потребленные коммунальные услуги и энергоносители.

Вопрос о финансировании НОТУ, согласно закону, перенесен на сентябрь 2017 года.

Как известно, 13 июля общественность обнародовала обращение, в котором требовала у Верховной Рады обеспечить финансирование общественного вещания в полном объеме.

12 июля стало известно, что из проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" исчезла поправка о финансовой поддержке Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которую 11 июля поддержал Комитет по вопросам бюджета.

Ранее Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет-2017 года, в котором предложено финансовую поддержку НОТУ в размере 970 797,8 грн. Не додали 309 202,2 грн, поскольку ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" должно было получить финансирование в соответствии с законом "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" 0,2% от госбюджета, что составляет примерно 1,28 млрд грн.

21 декабря 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что общий бюджет публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания" составит в 2017 году не менее 1,2 млрд.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что в случае недофинансирования общественного вещания общественные телерадиокомпании по всей Украине будут производить контент, который не сможет конкурировать в качестве, а это не даст рейтинга, соответственно реформа не состоится в полном объеме.

Темы: телевидениеСМИВерховная Радаобщество
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