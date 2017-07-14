Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран

В рамках саммита "Украина-ЕС" представителям Евросоюза были переданы факты обхода Россией санкций через некоторые страны Европы.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире "5 канала", передает Интерфакс-Украина.

"Мы обратили внимание на то, что Россия через некоторые страны ЕС пытается обойти режим санкций, поэтому мы обратили внимание на необходимость ликвидации таких лазеек в режиме санкций и передали специальный документ, где четко были выписаны конкретные факты и случаи, когда Россия обходит европейский пакет санкций ", - рассказал он.

Елисеев отметил, что Украина приветствует продление санкций против РФ со стороны Евросоюза.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Как известно, в конце июня Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

Ограничительные меры против РФ были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России против Украины. Санкции были усилены в сентябре 2014 года. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.