Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 29 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены

Пятница, 14 июля 2017, 07:39

Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО усилили обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки, 13 июля, противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения.

Так, около 20 и 21 часов боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому. В это же время преступники из 82-мм минометов били по Новомихайловке.

Кроме того, с 21 и до 22 часов, опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки, обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов.

В конце суток обстрелы произошли вблизи Авдеевки, что на Донецком направлении.

Здесь, начиная с 21 часов и почти до 23 бандформирования со стороны Спартака. Ясиноватой, Минерального 5 раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также обстрел зафиксирован в районе шахты Бутовка.

На Луганском направлении, после 19 часов, под вражеским огнем оказались поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: