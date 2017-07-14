Путин поразмышлял, сколько его будут терпеть украинцы

Президент России Владимир Путин продолжает называть военный конфликт с пророссийскими боевиками на Донбассе "кризисом" и считает, что он продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев.

Такое мнение президент РФ высказал в общении с работниками Лебединского ГОКа, пишет ТАСС.

"У нас народ терпеливый", - сказал Путин, отметив, что это касается и русских, и украинцев.

"Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там [на Украине] живут, как они долго будут это терпеть", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос о ситуации в Украине.

"Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов", - добавил Путин.