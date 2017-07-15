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Адвокат: Кольченко добивается встречи с консулом

Суббота, 15 июля 2017, 04:35

Политзаключенный в России крымчанин Александр Кольченко добивается встречи с украинским консулом, несмотря на отказы российской стороны.

Об этом заявила его адвокат Светлана Сидоркина "Крым.Реалии".

 "Он неоднократно подавал заявления, ему отказывали на основании того, что он является гражданином Российской Федерации. Он хочет выяснить вопрос относительно возможности его обмена, обсуждается ли этот вопрос или стоит, и что делает консул в этом отношении", – отметила она.

Адвокат сообщила, что нареканий на условия содержания у Кольченко нет. Он также не жалуется на отношение администрации колонии и других заключенных.

"Саша скучает и очень хотел бы увидеть кого-то из своих знакомых. Мама к нему на свидания приезжает, может видеться с адвокатами. Он уже закончил обучение по специальности "токарь-краснодеревщик", и с сентября там начинают новые курсы, хочет пойти еще специальность получить. Читает книги, по возможности сообщения СМИ, но в основном информация идет от телевидения", – рассказала Сидоркина.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

Темы: Крымполитзаключенные
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