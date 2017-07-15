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В воскресенье в основном без осадков, дожди на Закарпатье и Луганщине

Суббота, 15 июля 2017, 17:56

В воскресенье, 16 июля, в Украине без осадков, в Прикарпатье, Закарпатье и Луганской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер северо-западный, 3-10 м/с, температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в южной части и восточных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киеве 16 июля без осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

 

17 июля в Украине без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на юге и востоке до 19°; днем 22-27°, в восточных областях и в Приазовье до 30°.

В Киеве 17 июля без осадков. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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