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Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"

Воскресенье, 16 июля 2017, 19:14

16 июля боевики обстреляли позиции сил АТО на Мариупольском направлении возле Широкино и Лебединского из 122-мм артиллерии 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщили в пресс-группе ОТУ "Мариуполь".

"Утренние обстрелы боевики вели из района оккупированной Саханки. Во время обстрела около 20 снарядов упали рядом с позициями сил АТО в с.Лебединское", - говорится в сообщении.

Днем боевики открывали огонь по силам АТО из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, огонь вел снайпер.

Как отметил командир батальона отдельной мотопехотной бригады "Каскад", боевики провоцируют силы АТО с целью нарушения договоренностей и открытия огня в ответ. 

"Когда есть прямая угроза жизни и здоровью военнослужащих, мы отвечаем огнем из стрелкового оружия, огнем из гранатометов", - отметили комбат.

Темы: АТОДонбасс
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