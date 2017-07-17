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Луценко: Украина передала Италии злоумышленника

Понедельник, 17 июля 2017, 02:27

Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосии.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что процедура экстрадиции была завершена за три месяца, и в воскресенье злоумышленник в сопровождении итальянской полиции отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом.

Темы: ГенпрокуратураИталия
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