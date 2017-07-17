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Блокаду торговли с ОРДЛО поддерживает меньше половины украинцев

Понедельник, 17 июля 2017, 14:58

Чуть больше половины украинцев поддерживают идею признания оккупированными неподконтрольных территорий Донбасса и чуть меньше половины – блокаду торговли с ними.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 9-13 июня фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Так, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокаде торговли с "ДНР" и "ЛНР" поддерживают 47% опрошенных, против – 37%. Самая высокая поддержка блокады на западе (66%), ощутимо ниже в центре (47%). На юге сторонников этого даже меньше, чем на востоке (30% и 38%).

А предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными поддерживают 55% респондентов. 22% выступают против и почти четверть опрошенных не определились по этому поводу. Больше всего поддерживают эту идею на западе (совокупно 64%) и в центре (59%), меньше на востоке (49%) и меньше всего на юге (35%).

 



Противников упрощения пересечения линии разграничения и облегчения режима получения пропусков чуть больше, чем сторонников (40% и 38% соответственно). Сторонников больше на востоке (52%) и юге (48%), противников больше на западе (51%) и в центре (46%).

В то же время, граждане преимущественно поддерживают предоставление финансовой и материальной поддержки жителям неподконтрольных территорий, желающим выехать на контролируемые Киевом территории (59%), усиление контроля за выплатами переселенцам (69%), осуществление более серьезного контроля за пересечением линии разграничения (55%), упрощение получения любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах (47%).

47% поддержки имеет предоставление разрешения на торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, 60% респондентов поддерживают упрощение доступа к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий.
 
В то же время, население преимущественно против снятия ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории (42%).

Исследования проводились с 9 по 13 июня, опросили 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбасссоциологияблокадаСНБО
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