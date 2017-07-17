Блокаду торговли с ОРДЛО поддерживает меньше половины украинцев

Чуть больше половины украинцев поддерживают идею признания оккупированными неподконтрольных территорий Донбасса и чуть меньше половины – блокаду торговли с ними.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 9-13 июня фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Так, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокаде торговли с "ДНР" и "ЛНР" поддерживают 47% опрошенных, против – 37%. Самая высокая поддержка блокады на западе (66%), ощутимо ниже в центре (47%). На юге сторонников этого даже меньше, чем на востоке (30% и 38%).



А предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными поддерживают 55% респондентов. 22% выступают против и почти четверть опрошенных не определились по этому поводу. Больше всего поддерживают эту идею на западе (совокупно 64%) и в центре (59%), меньше на востоке (49%) и меньше всего на юге (35%).





Противников упрощения пересечения линии разграничения и облегчения режима получения пропусков чуть больше, чем сторонников (40% и 38% соответственно). Сторонников больше на востоке (52%) и юге (48%), противников больше на западе (51%) и в центре (46%).



В то же время, граждане преимущественно поддерживают предоставление финансовой и материальной поддержки жителям неподконтрольных территорий, желающим выехать на контролируемые Киевом территории (59%), усиление контроля за выплатами переселенцам (69%), осуществление более серьезного контроля за пересечением линии разграничения (55%), упрощение получения любых административных услуг в прифронтовых населенных пунктах (47%).



47% поддержки имеет предоставление разрешения на торговлю с неподконтрольными территориями продуктами питания и товарами первой необходимости.



Кроме того, 60% респондентов поддерживают упрощение доступа к обучению в украинских учебных заведениях разного уровня для жителей неподконтрольных территорий.



В то же время, население преимущественно против снятия ограничения на социальные и пенсионные выплаты гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной территории (42%).



Исследования проводились с 9 по 13 июня, опросили 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Алена Рощенко, УП