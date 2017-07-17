Коренное население выдавливают из Крыма – доклад

После аннексии в Крыму появилась тенденция к выдавливанию с полуострова коренного населения.

Об этом говорится в докладе "Политические преследования в России": шесть месяцев 2017 года.

"(…) Крым (…) фактически становится внеправовой территорией, на которой беспрецедентное и систематическое нарушение закона и прав человека обусловлено в том числе и отсутствием полноценного доступа для правозащитников и представителей СМИ (в первую очередь, украинских)", - сказано в отчете.

Согласно информации, в течение всего периода с момента проведения незаконного референдума, "отчетливо прослеживается тенденция к выдавливанию с полуострова коренного населения, в первую очередь крымских татар и крымскотатарских активистов, формируются несовместимые с обычной жизнью условия существования части населения, сохранившей украинское гражданство, отказавшись от принятия российского".

По данным общественной организации "КрымSOS", в 2016 г. на полуострове было зафиксировано около 280 случаев грубых нарушений прав человека, включая 3 похищения, было возбуждено 32 новых уголовных дела, осуществлено более 177 задержаний, проведено более 50 обысков, по меньшей мере 7 человек было отправлено на принудительную психиатрическую экспертизу.

В общей сложности, начиная с 2014 г. в Крыму были похищены или пропали без вести не менее 15 человек, сообщается в докладе. Преимущественно это крымские татары, а также гражданские активисты и журналисты, открыто высказывающие своё несогласие с аннексией Крыма.

По оценке правозащитников, список украинских граждан, незаконно лишённых свободы в России и оккупированном Крыму, в 2016 г. увеличился почти вдвое - по состоянию на конец ноября 2016 г. в заключении на территории РФ пребывало 36 украинских граждан (МИД Украины указывает цифру 31).

"Обычной практикой стали незаконные перемещения граждан Украины из Крыма на территорию РФ", - заявляют авторы доклада.

По информации Крымской правозащитной группы, за три последних года в исправительные учреждения различных регионов России было вывезено не менее 2200 граждан Украины, находившихся в заключении на территории Крыма на момент аннексии.

"С тех пор как Россия аннексировала Крым, находящиеся у власти используют широкий арсенал приемов запугивания, чтобы подавить несогласных; серия похищений в период с марта по сентябрь привела к тому, что многие открытые критики уехали из региона. Те же, кто остался, подвергаются преследованиям со стороны властей, полных решимости заставить молчать оппонентов", - говорит Джон Дальхизен, директор программы по Европе и Центральной Азии Amnesty International.

В докладе отмечается, что преследуемые часто не имеют доступа к независимой и качественной юридической помощи, материалы обвинительных заключений, как и доказательственная база часто основаны на показаниях засекреченных свидетелей, материалы следствия являются гостайной, у адвокатов отбираются подписки о неразглашении.

Имеются многочисленные свидетельства применения пыток в ходе следственных действий.

Также распространённым нарушением со стороны российских властей в Крыму является проявление дискриминации по национальному и религиозному признаку, а также в связи с политическими убеждениями.

"Жители полуострова подвергаются безосновательным задержаниям и арестам, принцип презумпции невиновности фактически отсутствует, крымчане массово привлекаются к уголовной ответственности по сфальсифицированным политически мотивированным делам, возможность независимого и беспристрастного судебного рассмотрения, как и реальная состязательность процесса, отсутствует", - говорится в докладе.

Саша Ночь, УП