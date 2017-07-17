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День в АТО: Боевики уменьшили количество обстрелов

Понедельник, 17 июля 2017, 18:42

Пророссийские боевики в понедельник уменьшили количество провокационных обстрелов украинских позиций, однако продолжают применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения.

Об этом сообщил пресс-центр АТО.

"Около полуночи боевики выпустили по нашим позициям в Красногоровке, что на Мариупольском направлении, 8 мин калибра 82 миллиметра. В 14 и 16 часов преступники снова били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по этому поселку. Кроме того, ночью бандиты дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении со стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 миллиметра по украинским позициям в Трехизбенке.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие.

Украинская правда

Темы: АТО
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