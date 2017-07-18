США впервые испытали лазерное оружие

Военно-морской флот США провел первое в мире испытание лазерного оружия.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Система лазерного оружия (LaWS) развернута на борту корабля-амфибии USS Ponce.

"Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые есть у военных, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против целей на поверхности или только, например, наземных целей, в этом случае это очень универсальное оружие, оно может быть использовано против множества целей", — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.

LaWS – это оружие, с которым не сравнится никакое другое когда-либо изобретенное оружие, пишет CNN.

LaWS стреляет, по определению, со скоростью света, что, для сравнения, в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет.

"Оно выстреливает огромное количество фотонов на приближающийся объект", - объясняет управляющий системой офицер Кейл Хьюз.

"Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы можем поразить цели со скоростью света", — говорит он.

Для тестирования оружия военные запустили цель - беспилотный самолет, оружие которе все чаще использует Иран, Северная Корея, Китай, Россия и другие противники, сообщает телеканал.

Как отмечает Хьюз, нет необходимости "вести" цель.

"Мы производим выстрел со скоростью света, так что это просто точка и выстрел – мы видим ее, фокусируемся на ней и можем уничтожить цель", - сказал Хьюз.

Во время выстрела по цели в одно мгновение крыло беспилотника загорелось, нагревшись до температуры в тысячи градусов, и цель упала в воду.

Выстрел произошел тихо и невидимо.

"Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, так что вы не видите луча, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает", — заявил Хьюз.

Оружие в высшей степени точное, что значительно снижает побочный ущерб.

"Я могу прицелиться в любое конкретное место на цели и обезвредить или уничтожить при необходимости", - сказал Уэллс.

"Это уменьшает побочный ущерб - мне больше не нужно беспокоиться о радиусе за пределами цели, в котором потенциально могут быть объекты, которые я не хочу уничтожить".

Для работы системы стоимостью $40 млн нужен только запас электричества, которое вырабатывается небольшим генератором, и команда из 3 человек.

Пока лазер предназначен для поражения самолетов и маленьких кораблей. При этом, как сообщает CNN, ВМФ разрабатывает мощные системы второго поколения, для поражения более значительных целей: ракет. Эти разработки остаются засекреченными.